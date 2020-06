Getafe-Real Sociedad: conjuntos ainda não venceram no regresso da La Liga

O Getafe recebe, esta segunda-feira, a Real Sociedad em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga espanhola de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações com ambições europeias, mas que ainda não venceram no regresso da competição.

À entrada para esta jornada, o Getafe posiciona-se no 5.º lugar da tabela classificativa, com 49 pontos, fruto de 13 vitórias, dez empates e oito derrotas, enquanto que a Real Sociedad encontra-se no 7.º posto, com 47 pontos, após somar 14 triunfos, cinco empates e 12 derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Getafe registou quatro empates (Celta Vigo, Espanyol, Eibar e Valladolid) e uma derrota (Granada), ao passo que a Real Sociedad somou um triunfo (Eibar), um empate (Osasuna) e três derrotas (Alavés, Real Madrid e Celta Vigo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Getafe com quatro triunfos nos últimos cinco duelos diante da Real Sociedad, que venceu em apenas uma ocasião, a 28 de abril de 2019, por 2-1.