Getafe-Sevilha: embates europeus podem ter influência

Getafe e Sevilha defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 25.ª jornada da La Liga, num encontro entre duas equipas que disputaram jogos para as competições europeias a meio da semana.





Na última quinta-feira, o Getafe venceu (2-0) na receção ao Ajax, enquanto que o Sevilha, de Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto e da seleção espanhola, empatou (1-1) no terreno do Cluj.



À entrada para esta jornada, o Getafe posiciona-se na 3.ª posição da tabela classificativa, com 42 pontos, fruto de 12 triunfos, seis empates e seis derrotas, ao passo que o Sevilha é 5.º colocado, com 40, após onze vitórias, sete empates e seis derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato, o Getafe registou quatro triunfos e uma derrota, sendo que o Sevilha somou uma vitória, dois empates e duas derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos para cada uma das equipas, com um empate pelo meio.