Getafe-Sevilha: equipa de Lopetegui arrancou bem o campeonato

Getafe e Sevilha defrontam-se, esta segunda-feira, pelas 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato espanhol de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações com algumas ausências para a partida.

Para este encontro, o Getafe não poderá contar com os lesionados Cabaco, Nyom e Poveda, enquanto que o Sevilha de Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, não poderá convocar Ocampos e Oliver Torres, que também se encontram lesionados.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram inseridas, de notar que o Getafe registou duas vitórias (Fuenlabrada e Brighton), dois empates (Rayo Vallecano e Saragoça) e uma derrota (Valencia), ao passo que o Sevilha somou três triunfos (Coventry, Las Palmas e Rayo Vallecano) e dois empates (Paris Saint-Germain e AS Roma).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sevilha, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Getafe a levar a melhor em apenas uma ocasião.