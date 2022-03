Getafe-Valencia: Gonçalo Guedes sempre em evidência

CÓD 112 Getafe CF 2.31 Empate 3.02 Valência 3.07

Com Gonçalo Guedes sempre em evidência, o Valencia visita este sábado o reduto do Getafe, numa partida da 28.ª jornada da Liga espanhola na qual terá pela frente o 15.º colocado.Atualmente em 9.º, com 36 pontos, o emblema che tem feito uma temporada de altos e baixos, mas até vem de três vitórias seguidas, duas delas no campeonato e a outra na Taça do Rei.Quanto ao Getafe, com 27 pontos, chega a este jogo vindo de quatro encontros sem ganhar e sempre a sofrer golos. No mais recente, disputado na semana passada, perdeu por 2-0 diante do Espanyol fora de portas.Quanto ao confronto direto, o destaque vai para os golos, já que apenas um dos últimos cinco jogos não teve pelo menos 3 golos. Curiosamente foi o mais recente, numa vitória por 1-0 do Valencia. Outro dado a ter em conta: nos últimos quatro encontros houve sempre pelo menos uma expulsão.