Gil Vicente- P. Ferreira: pela honra para fechar a época

Sem qualquer chance de modificar o cenário global das respetivas situações na tabela da Liga NOS, Gil Vicente e P. Ferreira fecham esta sexta-feira as suas temporadas numa partida da última na qual estarão frente a frente o 9.º e o 13.º colocados, respetivamente.



Vindos de uma derrota que travou uma sequência de três triunfos, os minhotos chegam a este jogo com 42 pontos e com a chance de poderem concluir o campeonato em oitavo - isto caso vençam e o Moreirense tropece, ao passo que os castores, vindos de um empate e uma vitória, podem trepar ainda duas posições até ao 11.º posto, isto caso Boavista e Marítimo tropecem.



Olhando a estatísticas recentes, de notar que o Paços vai em 16 jogos consecutivos a sofrer golos, sendo que em quatro dos últimos cinco duelos foi mesmo a primeira equipa a sofrer e a formação que chegou ao descanso atrás no marcador. Olhando num cenário global, de notar que seis dos últimos sete jogos dos castores tiveram golos de ambas as equipas; e que cinco dos mesmos sete tiveram pelo menos três golos no marcador.



Quanto ao Gil Vicente, vai em três jogos seguidos a sofrer, sendo que no confronto direto ante este Paços tem já seis jogos seguidos sem perder e três sem sofrer qualquer golo. E por falar em golos, de notar por fim que os últimos cinco duelos entre minhotos e castores tiveram dois ou menos golos.

CÓD 126 Gil Vicente 2.39 Empate 3.24 P. Ferreira 3.07