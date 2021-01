Gil Vicente-Belenenses SAD: minhotos em boa fase

Naquele que será o primeiro encontro do ano civil para ambas as equipas, Gil Vicente e Belenenses SAD encontram-se esta segunda-feira no Minho, num embate da 12.ª jornada da Liga NOS no qual estarão em confronto o 11.º e o 14.º, com 12 e 11 pontos, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, a turma gilista fechou 2020 da melhor forma, com duas vitórias seguidas, sendo que com exceção do duelo com o Benfica já vinha em seis jogos seguidos sempre a conseguir ser a primeira equipa a marcar. Quanto ao Belenenses SAD, perdeu no jogo final de 2020, ao cair perante o líder Sporting, mas a verdade é que nesse embate deixou boas indicações para o novo ano.



Por fim, olhando ao confronto direto, note-se que em apenas um dos últimos cinco embates não foi do Belenenses SAD o primeiro golo da partida, sendo que no único em que tal não sucedeu... o Gil Vicente venceu. Foi mesmo o único dessa mão cheia de duelos a não ser ganho pelos azuis, que triunfaram nos outros quatro.

