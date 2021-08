Gil Vicente-Benfica: águias e gilistas só sabem vencer na Liga

Gil Vicente e Benfica defrontam-se, este sábado, pelas 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da Primeira Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que contam com duas vitórias nas duas primeiras jornadas do campeonato.

Nos dois primeiros jogos da Liga, o Gil Vicente bateu o Boavista, por 3-0, e o Portimonense, por 1-0, enquanto que as águias, comandadas por Jorge Jesus, bateram o Moreirense, por 2-1, e o Arouca, por 2-0.

Nos últimos cinco encontros disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Gil Vicente registou três vitórias (Tondela, Boavista e Portimonense), um empate (Celta Vigo) e uma derrota (Paços de Ferreira), ao passo que o Benfica soma cinco triunfos consecutivos (Spartak Moscovo - em duas ocasiões -, Moreirense, Arouca e PSV Eindhoven).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos encarnados, que venceram quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Gil Vicente a levar a melhor no último embate entre os dois conjuntos... com um triunfo por 2-1, na 27.ª ronda na última temporada.