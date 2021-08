Gil Vicente-Boavista: gilistas com ligeira vantagem no confronto direto

Gil Vicente e Boavista defrontam-se, esta segunda-feira, pelas em jogo a contar para a primeira jornada da Liga Bwin 2021/22, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que registaram resultados distintos nos últimos jogos realizados na pré-temporada.

Nas últimas cinco partidas disputadas, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Gil Vicente registou duas vitórias (Santa Clara e Tondela), dois empates (Leixões e Celta de Vigo) e uma derrota (Paços de Ferreira), enquanto que o Boavista somou quatro triunfos (Portimonense - por duas vezes -, Gil Vicente, Marítimo) e um desaire (Sporting).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Gil Vicente, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Boavista a levar a melhor em apenas uma ocasião. Por sinal, a última em que os dois conjuntos se defrontaram, com um triunfo por 1-2 fora de portas.