Gil Vicente-Desp. Aves: terceiro embate da época

Vindo de um motivador empate diante do FC Porto, o aflito Desp. Aves procura este domingo amealhar mais pontos na sua busca desesperada pela salvação, tendo nesta jornada 28 como adversário o Gil Vicente, uma formação que está a meio da tabela, no 11.º posto, já com 30 pontos.



Uma pontuação que normalmente valerá a permanência na Liga NOS, mas que mesmo assim não deixa os galos, até porque a turma de Barcelos não vence há quatro partidas - sempre a sofrer golos -, tendo somado três derrotas nesta retoma da Liga NOS.



Um registo em tudo similar ao do Aves, mas que neste caso tem um empate a contar. E que empate! Foi diante do FC Porto, na terça-feira, num duelo no qual os de Nuno Manta seguraram os líderes para um empate que relançou a luta do título. Ainda assim, essa igualdade acabou por não ajudar na estatística avense, especialmente porque já lá vão oito jogos sem ganhar e quatro sempre a sofrer. Nos golos, refira-se que o Aves foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis jogos, havendo a particularidade de seis dos últimos sete terem tido dois ou menos golos.



No que ao confronto direto diz respeito, ambas as equipas marcaram em quatro dos últimos cinco jogos, com o Gil Vicente a ter do seu lado uma sequência de oito duelos seguidos sem perder, dois deles já nesta época: 3-2 na Taça da Liga e 2-1 na Liga NOS. Como será à terceira?

CÓD 128 Gil Vicente 1.56 Empate 3.9 Desp. Aves 6.44