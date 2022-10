Gil Vicente-Estoril: arranca a jornada 9 do campeonato nacional

CÓD 149 Gil Vicente 2 Empate 3,35 Estoril 3,5

Aí está o arranque da jornada 9 do campeonato nacional, com Gil Vicente e Estoril a encontrarem-se esta sexta-feira no Municipal de Barcelos, numa partida que colocará frente a frente o 11.º e o 8.º colocados, respetivamente.Com 12 pontos, os canarinhos entram em campo mais bem posicionados, mercê das 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas que têm no registo. A equipa da Linha vem de três jogos sem perder, com uma vitória e dois empates nesse período, incluindo uma igualdade a um diante do FC Porto.Quanto ao Gil Vicente, tem 9 pontos e no jogo mais recente perdeu diante do Sporting, por 3-1. A turma minhota leva seis jogos seguidos a sofrer golo, algo que acaba por ajudar ao registo de pelo menos 3 golos em cinco desses seis jogos. Em cinco dos últimos seis também se viram tentos de ambas as equipas e o Gil foi a primeira equipa a sofrer.Quanto ao confronto direto, os últimos três jogos acabaram em empate. Alargando a análise, o Estoril vai em oito duelos seguidos sem perder ante os minhotos.