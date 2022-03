Gil Vicente-Estoril: encontro de equipa surpresa em Barcelos

CÓD 154 Gil Vicente 1.96 Empate 3.28 Estoril 3.64

Na abertura da 25.ª jornada do campeonato nacional, Gil Vicente e Estoril encontram-se esta sexta-feira em solo minhoto, numa partida que colocará frente a frente as duas equipas sensação da temporada.Os gilistas, com 41 pontos no 5.º posto, estão embalados para fazer a melhor temporada da sua história, e chegam a este jogo vindos de nove duelos seguidos sem perder, incluindo uma vitória ante o Benfica e um empate com o FC Porto. A turma minhota, refira-se, foi a primeira a marcar em cinco dos últimos seis duelos, incluindo no jogo com os dragões. No plano individual, Murilo Souza e Ziga Frelih são baixas por lesão, ao passo que Vitor Carvalho está de fora por castigo.Quanto ao Estoril, uma equipa que neste jogo não contará com Lucas Áfrico e Rui Fonte, tem 30 pontos e chega a esta partida vindo de uma série de duas derrotas seguidas - nos últimos nove, para fazer comparação com os gilistas, venceram um, empataram dois e perderam seis.Em termos de confronto direto, o Estoril leva sete encontros sem perder diante dos gilistas, sendo que na primeira volta houve um empate a dois golos no António Coimbra da Mota.