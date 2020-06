Gil Vicente-Famalicão: arranca a 26.ª jornada da Liga NOS

Moralizado pela vitória conseguida na retoma da Liga NOS, o Famalicão visita esta terça-feira o reduto do Gil Vicente, numa partida da 26.ª jornada na qual estarão frente a frente duas formações vizinhas que ocupam posições relativamente tranquilas na tabela.



Os de Barcelos, décimos com 30 pontos, chegam a este encontro vindos de um desaire sofrido em Portimão, procurando neste duelo caseiro o retorno aos resultados positivos, numa tentativa de confirmar o mais rápido possível a permanência entre a elite do futebol nacional.



Quanto ao Famalicão, é quinto com 40 pontos e entra em campo com a possibilidade de apanhar o Sporting no quarto lugar, isto para lá de poder chegar ao quarto encontro consecutivo sem perder. Por outro lado, os de Famalicão vão numa série em que sofreram golos em cinco dos últimos seis jogos.



Quanto ao confronto direto, o Gil Vicente não venceu nenhum dos últimos sete duelos, tendo mesmo perdido os cinco mais recentes. Por outro lado, o Famalicão marcou primeiro em seis dos últimos sete duelos. Na primeira volta, refira-se, houve triunfo famalicense por 2-1.

CÓD 142 Gil Vicente 2.48 Empate 3.2 Famalicão 2.7