Gil Vicente-Famalicão: duelo de 'vizinhos' no campeonato

CÓD 153 Gil Vicente 2.7 Empate 3 FC Famalicão 2.5

Em duelo da 13.ª jornada, Gil Vicente e Famalicão encontram-se este domingo em Barcelos, numa partida que colocará frente a frente o 8.º e o 13.º colocados do campeonato, respetivamente.Com 14 pontos, fruto de 3 vitórais, 5 empates e 4 derrotas, o Gil Vicente marcou até ao momento 15 golos e sofreu outros 15, chegando a este jogo vindo de cinco encontros consecutivos a sofrer (contando todas as provas) e três partidas seguidas sem ganhar. Para piorar o registo, no caso defensivo, o Gil Vicente foi a primeira equipa a sofrer em oito dos últimos dez jogos que disputou.Quanto ao Famalicão, tem 10 pontos - 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas -, com 16 golos marcados e 20 sofridos. A turma famalicenses também leva cinco jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em quatro deles foi a primeira equipa a sofrer e também conseguiu marcar. Em oito dos últimos dez o marcador teve pelo menos 3 golos no total.Em relação ao confronto direto, o Famalicão foi a primeira equipa a faturar em oito dos últimos dez duelos entre estas duas equipas, sendo que uma das exceções foi o triunfo gilista na época passada, fora de casa, por 1-0. No outro equipa, em Barcelos, o Fama vingar-se-ia, vencendo por 3-0.