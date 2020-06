Gil Vicente-Famalicão: famalicenses motivados pelo triunfo na última jornada

Dá-se início a mais uma jornada da Liga NOS. Gil Vicente e Famalicão entram, esta terça-feira, em campo para se defrontarem num jogo a contar para a 26.ª ronda do campeonato português.

Motivados pelo triunfo diante do FC Porto, os famalicenses querem dar continuidade à (re)entrada na Liga NOS com o pé direito e aproveitar o facto da equipa orientada por Vítor Oliveira ter saído derrotada na última jornada, por 1-0, na visita ao reduto do Portimonense.



À entrada para esta jornada, o Gil Vicente posiciona-se no 10. º lugar, com 30 pontos, fruto de sete vitórias, nove empates e nove derrotas até ao momento no campeonato, ao passo que o Famalicão é 5.º classificado, com 40 pontos, após somar onze triunfos, sete empates e sete derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato português, o Famalicão registou duas vitórias (Sporting e FC Porto), dois empates (Aves e Belenenses SAD) e uma derrota (Paços de Ferreira), enquanto que o Gil Vicente somou dois triunfos (Vitória de Setúbal e Boavista), um empate (Santa Clara) e duas derrotas (Benfica e Portimonense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para cinco triunfos do Famalicão nos últimos cinco duelos diante do Gil Vicente.