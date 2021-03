Gil Vicente-FC Porto: dragão tenta voltar aos triunfos

Vindo de uma derrota que valeu a eliminação da Taça de Portugal, o FC Porto volta este sábado às lides do campeonato, defrontando pelas 18 horas o Gil Vicente, numa partida da 22.ª jornada na qual terá pela frente um conjunto minhoto que entra em campo numa sequência de altos e baixos.



Com 19 pontos, a formação de Barcelos está logo acima da zona de despromoção, chegando a este jogo vinda de uma derrota em Tondela, que acabou por apagar o efeito da vitória conseguida dias antes, diante do Santa Clara, por 1-0.



Quanto ao FC Porto, vem do tal desaire para a Taça de Portugal, numa partida na qual denotou uma problemática inconsistência defensiva, como se vê no plano estatístico, com golos sofridos em seis dos últimos sete duelos - o único onde ficou sem sofrer também não marcou, diante do Sporting.



Por fim, olhar ao confronto direto, que nos mostra doze duelos consecutivos do FC Porto a marcar a estes gilistas, sendo que em termos de vitórias há a registar três consecutivas dos portistas. Por fim, note-se que o FC Porto foi a primeira equipa a marcar em oito dos mais recentes dez encontros entre estas duas formações.

CÓD 116 Gil Vicente 6.02 Empate 3.74 FC Porto 1.53