Gil Vicente-FC Porto: dragões querem manter perseguição ao Benfica

Gil Vicente e FC Porto defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 21:15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a sétima jornada da Primeira Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atualmente se encontram separadas por seis pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Gil Vicente posiciona-se no sétimo lugar, com oito pontos, fruto de duas vitórias, dois empates e outras tantas derrotas, enquanto que o FC Porto encontra-se na segunda posição, com 14 pontos, após somar quatro triunfos e dois empates até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Gil Vicente registou uma vitória (Portimonense), dois empates (Vizela e Belenenses SAD) e duas derrotas (Benfica e Santa Clara), ao passo que o FC Porto somou dois triunfos (Arouca e Moreirense) e três empates (Marítimo, Sporting e Atlético Madrid).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do FC Porto, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Gil Vicente a levar a melhor no outro embate realizado entre os dois conjuntos.