Gil Vicente-FC Porto: o último semi-finalista da Taça de Portugal sai deste duelo

Gil Vicente e FC Porto defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, num encontro que colocará frente a frente duas que atravessam momentos bem distintos na temporada até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram até ao momento inseridas, de notar que o Gil Vicente registou uma vitória (Académico de Viseu), um empate (Belenenses SAD) e três derrotas (Farense, Marítimo e Sporting de Braga), enquanto que o FC Porto somou três triunfos (Famalicão, Nacional e Farense), um empate (Benfica) e uma derrota (Sporting).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do FC Porto, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Gil Vicente a vencer o quinto embate.