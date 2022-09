Gil Vicente-FC Porto: voltar a vencer é o objetivo

CÓD 151 Gil Vicente 6.4 Empate 4.4 FC Porto 1.44

Vindo de uma surpreendente derrota diante do Rio Ave, o FC Porto tem este sábado uma sempre complicada e perigosa visita ao reduto do Gil Vicente, num jogo da 5.ª jornada na qual os dragões terão pela frente uma formação que até ao momento totaliza 5 pontos, menos 4 do que os portistas.A atuar em casa, o Gil Vicente não contará com Murilo Souza, Lucas Barros, Stanislav Kritsyuk e Carraça, tendo como objetivo colocar um ponto final numa sequência de três jogos sem ganhar no campeonato - os minhotos levam já cinco encontros sem vencer, isto contando duelos da Conference League.Quanto ao FC Porto, vem da tal derrota surpreendente em Vila do Conde, que poderá trazer algumas mudanças no onze inicial. Manafá e Grujic ainda estão em dúvida, sendo ainda incerto se serão lançados a jogo. Tal como João Mário, que poderá ser rendido por Pepê na direita da defesa.Em termos históricos, o FC Porto leva 15 jogos seguidos a marcar pelo menos um golo ao Gil Vicente, sendo que nos últimos seis duelos não perdeu nenhum. Olhando ao capítulo dos golos, apenas um dos últimos cinco jogos teve 3 ou mais golos no total, curiosamente o mais recente, num empate a um golo em Barcelos em fevereiro.