Gil Vicente-FC Riga: empate deixa tudo em aberto

CÓD 193 Gil Vicente 1.46 Empate 4 FC Riga 5.6

Uma semana depois do empate a um em solo letão, Gil Vicente e FC Riga encontram-se novamente na 3.ª pré-eliminatória da Conference League, num duelo agora a disputar em Barcelos no qual os minhotos, por terem o fator casa do seu lado, poderão ter alguma vantagem teórica.O Gil Vicente vem de uma vitória por 1-0 na segunda-feira diante do Paços de Ferreira, ao passo que o FC Riga também ganhou no plano interno, ao bater igualmente pela margem mínima, no caso por 3-2, o FK Metta. Olhando ao registo recente, esse foi o sétimo jogo consecutivo dos de Riga sem perder, mas também o quarto seguido a sofrer pelo menos um golo.Falando em golos, de notar que apenas um dos últimos cinco jogos do FC Riga não teve 3 ou mais golos no marcador final, precisamente o nulo da época passada. Por outro lado, em seis dos últimos sete jogos foi o FC Riga a primeira equipa a marcar - algo que se verificou na época passada.