Gil Vicente-FC Vizela: voltar a vencer na mira

Encontro da quinta jornada do campeonato nacional, o Gil Vicente a receber a visita do Vizela, numa partida que colocará frente a frente o sétimo e o 13.º colocados, respetivamente.



Com 6 pontos, os gilistas têm duas vitórias e duas derrotas, com 4 golos marcados e 3 sofridos. Os dois desaires, refira-se, foram nas duas partidas mais recentes, diante do Benfica e Santa Clara, respetivamente. Note-se que apenas um dos últimos oito jogos do Gil teve mais do que 3 golos - a vitória na abertura da Liga, por 3-0, sobre o Boavista.



Quanto ao Vizela, tem 4 pontos, fruto de uma vitória, um empate e duas derrotas, sendo que no duelo mais recente, jogado em finais de agosto, houve a tal igualdade. Note-se, por outro lado, que o Vizela sofreu golos nos últimos seis encontros, sempre encaixando em primeiro lugar.



A nível de confronto direto, estas duas equipas defrontaram-se esta temporada, na pré-época, com uma vitória gilista por 3-2.

CÓD 106 Gil Vicente 1.99 Empate 3.3 FC Vizela 3.66