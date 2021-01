Gil Vicente-Marítimo: separados por 1 ponto

Separados por apenas 1 ponto na tabela da Liga NOS, Gil Vicente e Marítimo encontram-se este domingo no Minho, num embate que colocará frente a frente o 12.º e o 8.º, respetivamente.



Em melhor posição, o Marítimo chega a este jogo bastante motivado pela vitória que conseguiu no início da semana, quando bateu o Sporting na Taça de Portugal, tendo pela frente uma equipa minhota que também ganhou para a prova rainha, ainda que tenha sido obrigado a serviços extra para levar de vencido o Ac. Viseu.



Note-se que o registo destas equipas nas últimas cinco partidas são totalmente iguais: três vitórias, um empate e uma derrota, sempre encaixados no mesmo 'lugar'. Um registo que até pode continuar de mão dada, isto caso se registe uma igualdade. Algo que, ainda assim, não é habitual ver-se nos embates entre estas duas equipas, que na última dezena de partidas tem um balanço de cinco vitórias dos insulares, três dos minhotos e duas igualdades.

CÓD 116 Gil Vicente 2.22 Empate 3.11 Marítimo 3.44