Gil Vicente-Moreirense: dificuldades em vencer obriga ambas as equipas a somar pontos

O Gil Vicente recebe, este domingo, o Moreirense, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS, num encontro entre duas formações com dificuldades em vencer recentemente.



Nos últimos cinco jogos realizados, os gilistas venceram uma vez (Belenenses SAD), empataram três (V. Guimarães, Tondela e Paços de Ferreira) e perderam uma (FC Porto), ao passo que o Moreirense perdeu em três ocasiões (Paços de Ferreira, FC Porto e Sp. Braga), empatou um (Tondela) e venceu outro (Belenenses SAD).



À entrada para esta jornada, a formação de Barcelos posiciona-se na 9.ª posição, com 22 pontos, fruto de cinco triunfos, sete empates e seis derrotas, enquanto que o emblema de Moreira de Cónegos encontra-se no 14.º lugar, com 18, fruto de quatro vitórias, seis empates e oito derrotas até ao momento esta temporada.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Moreirense contra um do Gil Vicente, tendo ambas as equipas empatado ainda numa ocasião.

CÓD 107 Gil Vicente 1.76 Empate 3.37 Moreirense 4.5