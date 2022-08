Gil Vicente-P. Ferreira: fecho da primeira jornada do campeonato nacional

CÓD 120 Gil Vicente 1.74 Empate 3.46 P. Ferreira 4.6

No fecho da primeira jornada do campeonato nacional, Gil Vicente e P. Ferreira encontram-se esta segunda-feira no Minho, numa partida que para os da casa será a segunda da temporada, ao passo que para os pacenses será mesmo o primeiro encontro oficial.Vindo de um empate positivo em Riga, na Conference League, o Gil Vicente pode entrar em campo com alguma motivação extra, ao passo que o P. Ferreira, analisando a pré-temporada, teve um registo de altos e baixos, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.No que ao confronto direto diz respeito, o Paços leva seis jogos seguidos a sofrer diante do Gil Vicente, ainda uqe nesse período tenha conseguido as mesmas duas vitórias que os minhotos conseguiram. Na época passada, em três jogos, houve duas igualdades (a um) e uma vitória gilista. Como será desta vez?