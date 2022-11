Gil Vicente-Portimonense: em busca do regresso aos bons resultados

CÓD 202 Gil Vicente 2,15 Empate 3,35 Portimonense 3,2

Na abertura da jornada 12 do campeonato nacional de futebol, Gil Vicente e Portimonense encontram-se esta sexta-feira em Barcelos, num duelo que colocará frente a frente o 15.º e o 8 .º colocados, respetivamente.Com 9 pontos, o Gil Vicente está numa fase bastante negativa, com cinco encontros seguidos sem ganhar no campeonato e quatro dos mais recentes com derrotas. Em seis dos últimos oito, contando duelos da Taça, os minhotos foram os primeiros a sofrer golo. O Gil Vicente, refira-se, encara este jogo com um novo treinador - Ivo Vieira foi despedido a dois dias da partida.Quanto ao Portimonense, não venceu nenhum dos últimos cinco encontros e sofreu pelo menos um golo nesse período - foi sempre a primeira equipa a encaixar.Em termos de confronto direto, o Gil Vicente venceu os dois jogos da época passada, batendo os algarvios sempre por 1-0. Irá a história repetir-se?