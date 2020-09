Gil Vicente-Portimonense: estreia gilista no campeonato

Gil Vicente e Portimonense defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga NOS, num encontro que irá disputar-se no Estádio Municipal de Barcelos, à porta fechada devido às instruções das autoridades nacionais de saúde por causa da Covid-19.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Gil Vicente registou três vitórias (Rio Ave, Vitória de Guimarães e Tondela), um empate (Paços de Ferreira) e uma derrota (Belenenses SAD), enquanto que o Portimonense somou um triunfo (Aves), dois empates (Reading e Paços de Ferreira) e duas derrotas (Paços de Ferreira e Sporting).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Portimonense nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, tendo o Gil Vicente triunfado em uma ocasião. Pelo meio registou ainda um empate entre ambas.



Recorde-se que este será o primeiro encontro oficial da formação gilista devido ao adiamento do jogo da 1.ª jornada, frente ao Sporting, ter sido adiado após casos positivos de Covid-19 em ambos os plantéis.