Gil Vicente-Sporting: leão pode cimentar liderança

Dois dias depois do tropeção do FC Porto diante do Sp. Braga, que também atrasou os minhotos, o Sporting pode esta terça-feira ampliar para 8 a diferença pontual no topo da tabela da Liga NOS. Para tal tem de triunfar na visita ao reduto do Gil Vicente, um adversário ao qual na primeira volta, em Alvalade, venceu por 3-1.



Com essa vitória na memória, mas também moralizado pelo que tem feito até ao momento, com cinco triunfos consecutivos e ainda sem desaires na Liga NOS, os leões esperam ampliar essa boa sequência, isto para lá de terem outros dados positivos do seu lado, como por exemplo o facto de não terem sofrido golos nos últimos quatro duelos. Por outro lado, em cinco dos últimos seis foram mesmo a primeira equipa a marcar. E por falar em golos, note-se que apenas um dos últimos nove jogos teve pelo menos 3 golos.



Quanto aos minhotos - que neste jogo não terão Pedro Marques -, entram em campo vindos de uma vitória sobre o Boavista, por 2-1, mas já levam sete encontros consecutivos a sofrer golos. Nesses sete duelos, refira-se, o Gil Vicente apenas venceu dois encontros - diante do Boavista e um na Taça de Portugal, frente ao Ac. Viseu.

CÓD 109 Gil Vicente 6.5 Empate 3.93 Sporting CP 1.51