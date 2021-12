Gil Vicente-Sporting: leão visita minhotos em bom momento

Gil Vicente FC Empate Sporting CP

Vindo de um triunfo que o colocou na final four da Allianz Cup, o Sporting volta este sábado às lides do campeonato, para visitar este sábado, pelas 20h30, o reduto do Gil Vicente, num embate no qual os leões, segundos em igualdade pontual com o líder FC Porto (ambos com 38 pontos), terão pela frente um conjunto minhoto que é oitavo, com 20 pontos.Equipa sensação deste arranque de época a par do Portimonense, o Gil Vicente vem de cinco jogos seguidos sem perder para o campeonato, numa sequência na qual totaliza três vitórias e dois empates. A turma minhota tem 20 golos marcados e 15 sofridos em 14 jornadas, sendo que neste duelo não contará com João Afonso e Zé Carlos.Quanto ao Sporting, que neste jogo não deverá contar com Jovane Cabral, Zouhair Feddal, Rúben Vinagre, Pedro Porro, Paulinho e Ricardo Esgaio, tem os tais 38 pontos, com 24 golos marcados e somente 5 sofridos. A equipa leonina ainda não perdeu no campeonato, chegando a este jogo com 12 vitórias e 2 empates no registo.Em termos de confronto direto, o Sporting leva quatro jogos seguidos a ganhar ao Gil Vicente e onze consecutivos a marcar. Em quatro dos últimos cinco marcou e também sofreu, sendo que também em quatro dos últimos cinco viram-se pelo menos 3 golos no marcador final. Na época passada essa tendência esteve presente, com um triunfo do Sporting em Alvalade por 3-1 e depois por 2-1 em Barcelos.