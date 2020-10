Gil Vicente-V. Guimarães: duelo minhoto na Liga NOS

Duelo entre equipas minhotas em Barcelos, com o Gil Vicente a receber na tarde deste domingo a visita do V. Guimarães, numa partida 6.ª jornada que colocará na frente o 13.º ao 7.º, respetivamente.



Com 7 pontos na tabela, o V. Guimarães chega a este jogo em melhor posição, mas vindo de uma sempre dolorosa derrota diante do rival Sp. Braga, numa partida marcada pela expulsão de Jorge Fernandes, que será desde logo baixa nesta partida. Para lá do defesa, há ainda a notar as ausências de Alhassan Wakaso, Joseph Amoah e Mascarenhas.



Quanto ao Gil Vicente, tem 5 pontos, mas vem já de duas derrotas consecutivas, ainda que tenham sido desaires de certa forma esperados, visto terem sido perante FC Porto e Sporting. E, apesar das derrotas, o certo é que os gilistas até se exibiram em bom nível.



Olhando a estatísticas, note-se que este encontro aponta para a existência de poucos golos, já que os mais recentes tanto de Gil como de Vitória foram bem curtos nesse particular. O Gil, por exemplo, teve apenas um jogo com pelo menos 3 golos no marcador (o mais recente, curiosamente), ao passo que no caso do Vitória o registo é mesmo já de meia dúzia seguidos com menos de 3 golos.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Gil Vicente não perdeu nenhum dos últimos três duelos diante do Vitória, havendo a particularidade de nesses encontros, nos quais se viram dois empates e uma vitória barcelense, ambas as equipas terem marcado.

