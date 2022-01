Gil Vicente-V. Guimarães: fecho de jornada no Minho

CÓD 108 Gil Vicente 2.49 Empate 3.07 V. Guimarães 2.76

Encontro de equipas minhotas no fecho da jornada 16 do campeonato nacional, com um embate que colocará também frente a frente duas formações que entram em campo com os mesmos 23 pontos, conseguidos através das mesmas 6 vitórias e 5 empates (para lá de cinco vitórias). A única diferença entre as duas equipas está mesmo nos golos, com o Gil Vicente a ter mais um marcado e um sofrido (23-18 contra 22-17) dos vimaranenses.Sob pena de eventualmente surgirem mais baixas por conta da Covid-19, o Gil Vicente entra neste jogo com apenas a baixa de João Afonso, ao passo que no lado dos de Guimarães a lista de ausentes conta com quatro nomes (Rochinha, Abdul Mumin, Falaye Sacko e Alfa Semedo).Olhando ao registo recente, o Gil Vicente perdeu apenas um dos últimos cinco encontros (ganhou três jogos e empatou outro), ao passo que o V. Guimarães no mesmo período foi batido por duas vezes (venceu também em duas ocasiões).Em relação a estatísticas, nota para o registo de golos, já que apenas um dos últimos cinco jogos do Gil Vicente não teve pelo menos 3 golos, ao passo que no caso do Vitória esse mesmo dado ocorreu em cinco dos últimos sete embates. Os vimaranenses, refira-se, levam dez jogos seguidos a sofrer, numa série na qual apenas por duas vezes não faturaram.Falando em faturar, de realçar que o confronto direto destas duas equipas mostram uma tendência total para a existência de golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total. Foi assim na última meia dúzia de embates e é provável que se repita. Na época passada, por exemplo, o Gil ganhou em Guimarães por 4-2 e o Vitória venceu em Barcelos por 2-1. Como será desta vez?