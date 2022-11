Gillingham-AFC Fylde: duelo de repetição da Taça de Inglaterra

• Foto: Getty Images

Duelo de repetição da 1.ª ronda da Taça de Inglaterra - depois do empate a um na primeira partida -, com o Gillingham a receber a visita do AFC Fylde, numa partida entre uma equipa da League Two, o quarto escalão do futebol inglês, e outra da National League North, o sexto escalão.



22.º na League Two, Gillingham não está a fazer propriamente um bom arranque de temporada, tendo nesta Taça uma boa forma de ganhar ânimo e motivar-se para o que resta. Quanto ao Fylde, é 8.º na National League North, chegando a este jogo vindo de três jogos seguidos sem perder, um deles no tal empate diante do Gillingham há uma semana e meia.



Olhando a registos recentes o Gillingham leva já dez jogos seguidos a sofrer pelo meno um golo, sendo que em seis dos últimos sete foi mesmo a primeira equipa a encaixar. Ainda assim, note-se que apenas um dos últimos dez encontros do Gillingham teve 3 ou mais golos.

Por Record