Gillingham-Dagenham & Redbridge: duelo da Taça de Inglaterra

Depois do empate na primeira partida, Gillingham e Dagenham & Redbridge encontram-se esta quinta-feira, num duelo no qual se definirá qual das duas equipas avançará para próxima ronda da Taça de Inglaterra.Equipa da League Two, onde é 23.º e penúltimo, o Gillingham vem de quatro partidas sem ganhar, ao passo que o Dagenham & Redbridge, da National League, uma prova onde é 10.º, surge vindo de dois jogos sem ganhar.Note-se, por fim, que apenas um dos últimos nove jogos do Gillingham teve 3 ou mais golos, sendo que em cinco dos últimos sete foi o Gillingham a primeira equipa a sofrer. Quanto ao Dagenham & Redbridge, leva três jogos s sofrer golo, sendo que em cinco dos últimos seis foi a primeira equipa a marcar.