Gimnasia Mendoza-Sarmiento: visitantes em vantagem no confronto direto recente

Gimnasia Mendoza e Sarmiento defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 21.ª jornada do segundo escalão do campeonato argentino de futebol.



À entrada para esta jornada, o Gimnasia Mendoza posiciona-se no 7.º lugar, com 27 pontos, fruto de sete triunfos, seis empates e sete derrotas, enquanto que o Sarmiento encontra-se na 3.ª posição, com 34, tendo somado, até ao momento, nove vitórias, sete empates e quatro derrotas para o campeonato.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Gimnasia Mendoza registou três vitórias (Almagro, Villa Dalmine e Atl. Rafaela), um empate (Quilmes) e uma derrota (Def. de Belgrano), ao passo que o Sarmiento somou dois triunfos (Instituto e Douglas Haig) e três desaires (San Martin, Almagro e Villa Dalmine).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Sarmiento nos únicos dois jogos até ao momento disputados entre as duas equipas.