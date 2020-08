Girona-Almería: José Gomes procura vantagem na meia-final do play-off

Girona e Almería, de José Gomes, defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais do play-off de acesso ao principal escalão espanhol de futebol (La Liga).

Naquele que será o jogo de estreia do treinador português pela formação espanhola, de destacar que nos últimos cinco jogos realizados, o Almería registou um triunfo (Rayo Vallecano), um empate (Málaga) e três derrotas (Tenerife, Girona e Ponferradina), enquanto que o Girona somou duas vitórias (Almería e Cádiz), dois empates (Sporting Gijón e Lugo) e uma derrota (Alcorcón).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Almería, que soma dois triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas formações, enquanto que o Girona regista apenas um. Pelo meio, de notar ainda os dois empates entre as duas equipas.