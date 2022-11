Girona-Athletic Bilbao: bascos à espreita do pódio

CÓD 203 Girona 3,55 Empate 3,4 Athletic Bilbau 1,98

Sexto colocado, com 21 pontos - a apenas 2 do At. Madrid -, o Athletic Bilbao visita esta sexta-feira o reduto do Girona, numa partida da 13.ª jornada da Liga espanhola na qual tentará alcançar a segunda vitória consecutiva. Pela frente estará um conjunto catalão que ocupa a 17.ª posição, com 10 pontos e que nos últimos sete encontros não venceu nenhum.Olhando ao registo recente, o Girona está claramente numa má fase, mas a verdade é que no encontro que antecede este acabou por surpreender ao empatar em casa do Real Madrid a um golo. Quanto ao Athletic, nos últimos dez encontros venceu cinco, empatou dois e perdeu três. Em termos estatísticos, o Girona sofre golos há 13 partidas, nas últimas seis foi a primeira a encaixar, sendo que nos últimos nove marcou e sofreu.Quanto ao confronto direto, este será um reencontro dois anos e meio depois do Athletic ter vencido ambos os jogos de 2018/19.