Girona-Burgos CF: jogo para desempatar contas na tabela

Girona FC Empate Burgos CF

Empatados na tabela com 28 pontos, Girona e Burgos encontram-se esta segunda-feira na 21.ª jornada da Segunda Liga espanhola, numa partida que colocará frente a frente duas formações que andam de mãos dadas na tabela, mas que vivem momentos algo distintos.Com 26 golos marcados e 24 sofridos no campeonato, o Girona vem um triunfo a meio da semana para a Copa do Rei - 1-0 diante do Huesca -, num jogo que foi o quarto consecutivo sem perder. O Girona, por outro lado, foi o primeiro conjunto a marcar em seis dos últimos sete encontros, sendo que nesse mesmo período conseguiu chegar ao intervalo a ganhar.Quanto ao Burgos, tem a mesma diferença de golos (+2), com a diferença a estar no número de golos, com 20 marcados e 18 sofridos. O Burgos vem de uma eliminação na mesma Copa do Rei, aos pés do Saragoça, que travou uma sequência de quatro triunfos consecutivos. Em termos de golos, apenas um dos últimos nove duelos do Burgos teve mais do que 3 golos.Em relação ao confronto direto não há nada a reportar, visto este ser o primeiro duelo entre estas equipas.