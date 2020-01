Girona-Extremadura UD: à procura de subir na tabela

Recém despromovido da Primeira Divisão, o Girona tem assinado uma temporada para esquecer neste regresso ao segundo escalão, procurando esta quinta-feira um resultado que permita continuar a corrigir um registo menos positivo, com um 11.º posto até ao momento, com apenas 31 pontos em 22 jogos, já a 8 do segundo colocado Almería.



Quanto ao Extremadura UD, ocupa o primeiro dos lugares da zona de despromoção, entrando em campo nesta partida com a missão de alcançar a sua segunda vitória nos últimos dois meses e a terceira da temporada enquanto visitante.



De notar que na primeira volta o Girona venceu por 3-1 no reduto do Extremadura, numa partida na qual chegou ao intervalo a vencer por 2-0.

CÓD 164 Girona 1.48 Empate 3.48 Extremadura UD 5.77