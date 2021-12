Girona-Leganés: visitantes em bom momento

CÓD 231 Girona 2.35 Empate 2.85 Leganés 2.95

No fecho da 19.ª jornada da Segunda Liga espanhola, Girona e Leganés encontram-se esta segunda-feira no Estadi Montilivi, numa partida que colocará frente a frente o 11.º e o 16.º colocados, respetivamente.Com 24 pontos, os catalães têm 7 vitórias, 3 empates e 8 derrotas nesta Liga, numa campanha com 22 golos marcados e 23 sofridos. O Girona vem de uma goleada a meio da semana, na Copa do Rei, num jogo no qual sofreu golo pela terceira partida consecutiva e onde ampliou a série de jogos seguidos a marcar e sofrer, de 9 em 10. Já em seis dos últimos sete houve pelo menos 3 golos no total dos seus jogos.Quanto ao Leganés, apesar de estar mais abaixo na tabela, tem 21 pontos e vem de cinco jogos seguidos sem perder na Liga. A turma visitante tem 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, com 21 golos marcados e 20 sofridos. Analisando os resultados de todas as provas, a série de jogos seguidos sem perder vai em seis, com três triunfos consecutivos - incluindo o mais recente, na Copa do Rei diante do Xere. O Leganés, refira-se, foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos disputados.Quanto ao confronto direto, apenas um dos últimos sete duelos teve mais do que 3 golos, sendo que na época passada ambos tiveram um número inferior: triunfo do Girona por 1-0 e do Leganés, depois, por 2-0. Ambas as vitórias foram conseguidas pela equipa visitante, tal como também havia sucedido no encontro anterior: 0-2.