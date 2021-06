Girona-Rayo Vallecano: por um lugar na La Liga

Depois de ter ganho por 2-1 em Vallecas, o Girona recebe este domingo o Rayo Vallecano, numa segunda partida da final do playoff de subida espanhol que definirá qual das duas equipas ocupará a última vaga de acesso a La Liga.



Com a vantagem do tal triunfo por 2-1, o Girona pode entrar em campo até para empatar e a verdade é que a fase recente lhe dá esse conforto emocional, já que leva onze encontros seguidos sem perder. Já o Rayo Vallecano, olhando aos últimos dez jogos, venceu cinco, empatou dois e perdeu três, incluíndo o tal da semana passada, no seu reduto, perante este Girona.



Esse jogo, refira-se, foi uma confirmação da tendência para que os jogos do Rayo tenham mais do que 3 golos - foi assim em cinco dos últimos sete -, mas por outro lado foi a exceção ao registo do Girona, que apenas tem dois dos seus últimos sete encontros com esse registo goleador.



A finalizar, note-se que até ao momento na presente temporada registaram-se os três resultados possíveis. Como será o quarto embate da época?

CÓD 137 Girona 2.66 Empate 2.86 Rayo Vallecano 2.43