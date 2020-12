Girona-Rayo Vallecano: tudo empatado à partida

Duelo de fecho da jornada 18 da Segunda Divisão espanhola, com o Girona a receber a visita do Rayo Vallecano, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que estão empatadas em pontos na zona de luta pelo acesso ao playoff de subida de divisão.



Com 27 pontos, estas duas equipas apenas estão separadas no aspeto da diferença de golos, algo que dá por agora vantagem aos de Vallecas, mercê do facto de terem 18 golos marcados e 14 sofridos, contra os 15 marcados e 14 sofridos dos catalães.



Ainda assim, note-se que é a equipa de Girona aquela que entra em campo em melhor situação a nível de sequência recente, já que venceu os últimos três jogos, não tendo sequer sofrido qualquer golo. Uma sequência positiva que surge em contraste com aquela que o Rayo tem, com uma vitória, um empate e uma derrota no mesmo espaço temporal.



A fechar, olhar ao confronto direto, que nos mostra um equilíbrio total na última meia dúzia de partidas: três vitórias para cada lado, sendo que no ano passado houve triunfo do Rayo em casa por 1-0 e do Girona também no seu reduto por 3-1. Como será desta vez?

CÓD 124 Girona 2.73 Empate 2.73 Rayo Vallecano 2.48