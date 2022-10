Girona-Real Sociedad: separados por 3 pontos e 3 posições

CÓD 165 Girona 3,15 Empate 3,1 Real Sociedad 2,25

Separados por 3 pontos e 3 posições na tabela da Liga espanhola, Girona e Real Sociedad encontram-se este domingo na Catalunha, num duelo que colocará frente a frente o 11.º e 8.º colocados, respetivamente.Em melhor posição, a Real Sociedad entra em campo com 10 pontos, fruto de 3 vitórais, 1 empate e 2 derrotas. A turma basca não poderá contar com Mikel Oyarzabal, Martín Merquelanz e Umar Sadiq neste jogo, no qual vai procurar, além de vencer, colocar um ponto final numa sequência de três jogos seguidos a sofrer.Quanto ao Girona, tem 7 pontos, conseguidos graças a 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, entrando em campo vindo numa série de sete partidas seguidas a sofrer. Na prática, este ano o Girona ainda não acabou com a baliza a zeros. Em termos individuais, os catalães têm como baixas Borja García, Cristhian Stuani e Ibrahima Kebe, contando ainda com dúvidas relativamente a Iván Martín, Yangel Herrera e Oscar Ureña.Nota final para o confronto direto, que nos mostra quatro jogos seguidos da Real Sociedad sem perder diante deste oponente, ainda que em três deles tenha havido empates.