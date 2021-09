Girona-Sporting Gijón: Segunda Liga espanhola não pára

Mesmo com o futebol de seleções de regresso a Segunda Divisão espanhola não pára e esta sexta-feira inicia-se a quarta jornada, com um embate entre dois candidatos à subida que neste arranque de temporada têm vivido fases algo distintas. O Girona, que neste jogo atuará em casa, é 13.º com 4 pontos, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota, ao passo que o Sporting Gijón ocupa a 3.ª posição, com 7 pontos.



Melhor posicionado na tabela, o Sporting é uma das oito equipas da Segunda Liga que ainda não perdeu esta época, chegando a este jogo com 3 golos marcados e 1 sofrido. Já o Girona tem os mesmos 3 golos marcados, mas conta com mais um sofrido.



Olhando ao registo estatístico, nota para o facto de o Sp. Gijón ter sido a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos que disputou. Já em cinco dos últimos seis o resultado final teve sempre menos do que 3 golos. Uma estatística que, refira-se, se observou nos últimos seis encontros entre ambas as equipas.

CÓD 167 Girona 2.33 Empate 2.7 Sp. Gijón 3.2