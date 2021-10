Girona-UD Almería: catalães recebem visita de candidato

Encontro da oitava jornada da segunda divisão espanhola, com o Girona a receber a visita do UD Almería esta segunda-feira, numa partida no qual um dos principais candidatos à subida irá visitar o reduto de um equipa que até ao momento está na metade inferior da tabela, no 15.º posto, com 8 pontos.



Com 15 pontos, fruto de cinco vitórias e duas derrotas, o Almería pode acabar a jornada como líder, bastando para tal que vença neste duelo com os catalães, uma equipa que nos últimos cinco duelos venceu um, empatou outro e perdeu três. Quanto ao Almería, nos últimos cinco venceu três e perdeu dois.



Olhando a estatísticas, nos últimos sete jogos há duas estatísticas inversas: no caso do Girona apenas dois desses duelos tiveram mais do que 3 golos; no caso do Almería apenas dois... não tiveram 3 golos. Por outro lado, em nove dos últimos dez jogos o Almería foi sempre a primeira equipa a marcar.



Em relação ao confronto direto, novamente um dado que se observa em cinco dos últimos sete duelos, no caso o marcador com menos do que 3 golos. Na época passada, refira-se, houve um dos jogos que foi a exceção (3-0 do Girona) e ainda um nulo em Almería. Como será desta?