Girona-Villarreal: embate da Taça do Rei

Encontro dos oitavos-de-final da Taça do Rei, com um embate entre Girona e Villarreal, duas equipas que chegam a este duelo num momento relativamente positivo.



Os catalães, oitavos na tabela da Segunda Divisão, não perderam nenhum dos últimos cinco jogos e nesta Taça do Rei deixaram pelo caminho o Gimnástica Segoviana, Lugo e Cádiz, conseguindo sempre marcar pelo menos dois golos. Ainda assim, não são esperados muitos golos neste duelo, já que apenas um dos últimos dez do Girona teve pelo menos 3 no total.



Quanto ao Villarreal, é quinto na tabela do primeiro escalão e está numa série de seis jogos seguidos sem perder. Na Taça do Rei deixou pelo caminho Leioa, Zamora e Tenerife, numa campanha na qual já marcou 11 golos e sofreu apenas 2.



Em relação ao confronto direto, note-se que o Villarreal venceu os últimos dois jogos, um deles nesta mesma Taça do Rei. Foi há precisamente um ano, num triunfo claro por 3-0 em solo catalão. História para se repetir?

CÓD 171 Girona 4.46 Empate 3.3 Villarreal 1.79