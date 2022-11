GKS Katowice-Skra Belchatow: visitantes enfrentam adversário de boa memória

Encontro da 11.ª jornada do campeonato polaco de voleibol, com o GKS Katowice a receber a visita do Skra Belchatow, num duelo que colocará frente a frente o 7.º e o 9.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, com 15 pontos, o GKS Katowice entra em campo numa temporada na qual venceu seis jogos e perdeu quatro. Quanto ao Skra Belchatow, tem 12 pontos,c onseguidos em três vitórias e seis derrotas - cinco delas de forma consecutiva nos jogos mais recentes.



Em termos de confronto direto, o Skra Belchatow venceu os últimos sete jogos diante do GKS Katowice, os três últimos por 3-1. Em termos pontuais, o registo médio é de 165.

Por Record