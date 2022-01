Glasgow-La Rochelle FC: duelo da 4.ª ronda da Liga dos Campeões de râguebi

Glasgow Warriors e La Rochelle defrontam-se, este sábado, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões de râguebi, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com um arranque de prova bem distinto.

À entrada para esta ronda, o Glasgow Warriors posiciona-se no oitavo lugar, com cinco pontos, fruto de uma vitória e duas derrotas, enquanto que o La Rochelle se encontra no terceiro posto, com 11 pontos, após somar dois triunfos consecutivos na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as provas em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Glasgow Warriors registou três vitórias (Dragons, Exeter Chiefs e Ospreys) e duas derrotas (La Rochelle e Exeter Chiefs), ao passo que o La Rochelle somou três triunfos (Glasgow Warriors, Lyon e Bath) e dois desaires (Stade Français Paris e Castres Olympique).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do La Rochelle, equipa que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações.