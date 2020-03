Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen: 'carrascos' dos portugueses em confronto

Equipas que nos 16-avos-de-final da Liga Europa foram os 'carrascos' de Sp. Braga e FC Porto, Glasgow Rangers e Bayer Leverkusen encontram-se esta quinta-feira na Escócia, numa partida da 1.ª mão dos 'oitavos' da segunda prova de clubes da UEFA.



Segundo colocado na Escócia, atrás do inevitável Celtic, o Rangers chega a esta ronda depois de ter deixado pelo caminho os minhotos com duas vitórias - foram as únicas derrotas de Ruben Amorim no comando técnico do Sp. Braga -, ainda que desde então tenham deixado algo a desejar, já que perderam dois de três jogos disputados.



Quanto ao Bayer, é quarto na Bundesliga e chega a este duelo nuam fase bem mais positiva, com dez vitórias nos doze encontros disputados no presente ano civil e apenas um desaire. Neste percurso praticamente imaculado, os farmacêuticos bateram equipas como o já referido FC Porto, o Borussia Dortmund ou o Eintracht Frankfurt.

