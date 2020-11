Glasgow Rangers-Benfica: águias procuram a liderança isolada do grupo D

Noite europeia para o Benfica de Jorge Jesus. As águias entram, esta quinta-feira, em campo diante dos escoceses do Glasgow Rangers, em jogo a contar para a 4.ª jornada do grupo D da Liga Europa.

À entrada para esta ronda, o Glasgow Rangers, equipa atualmente orientada pelo ex-internacional inglês Steven Gerrard, posiciona-se na liderança do grupo com 7 pontos, após somar duas vitórias e um empate nos primeiros três encontros da prova. Este foi também o registo que o Benfica alcançou nas três jornadas até ao momento disputadas, encontrando-se igualmente no topo da classificação, com os mesmos pontos que a formação escocesa.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Glasgow Rangers registou quatro vitórias (Lech Poznan, Kilmarnock, Hamilton e Aberdeen) e um empate (Benfica), ao passo que as águias somaram dois triunfos (Standard Liège e Paredes), um empate (Rangers) e duas derrotas (Boavista e Sporting de Braga).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o único duelo disputado até ao momento entre as duas equipas, exatamente na última jornada deste grupo D, com ambas a empatarem a três golos.