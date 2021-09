Glasgow Rangers-Lyon: escoceses melhores no frente a frente

Glasgow Rangers e Lyon defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram inseridas no grupo A.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Glasgow Rangers registou quatro vitórias (Alashkert, Ross County, Celtic e St Johnstone) e um empate (Alashkert), enquanto que o Lyon somou dois triunfos (Nantes e Estrasburgo), dois empates (Brest e Clermont) e um desaire (Angers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da equipa escocesa, uma vez que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Lyon a sair como vencedor no outro embate.