Glasgow Rangers-RB Leipzig: alemães com vantagem mínima para gerir

Vindo de um triunfo por 1-0 em casa, o RB Leipzig de André Silva visita esta quinta-feira o reduto do Glasgow Rangers, numa 2.ª mão das meias-finais da Liga Europa na qual pode empatar e, mesmo assim, seguir em frente.Sem derrotas nos últimos seis jogos desta competição, o RB Leipzig vem de uma derrota na Bundesliga diante do Borussia M'Gladbach, naquela que foi apenas a segunda derrota dos últimos dez jogos que disputou.Quanto ao Rangers, vem de um empate no Old Firm diante do Celtic, que praticamente entregou o título de campeão aos rivais. Por isso, neste duelo do Ibrox, a formação escocesa vai jogar muito do sucesso da sua temporada. Nesse dérbi, refira-se, o Celtic ampliou para cinco o número de jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo.