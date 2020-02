Glasgow Rangers-Sp. Braga: estado de graça à prova na Liga Europa

A viver uma fase incrível no plano interno desde que Rúben Amorim assumiu o comando técnico, o Sp. Braga tem esta quinta-feira o seu primeiro teste europeu às ordens do novo treinador, com uma visita ao reduto de um histórico do futebol escocês e europeu, o Glasgow Rangers.



Segundo colocado no seu campeonato, apenas atrás do crónico campeão Celtic, o Rangers chega a esta fase depois de ter sido segundo também no Grupo G desta Liga Europa, apenas atrás do FC Porto. Aliás, apesar de terem ficado atrás dos dragões na tabela, os escoceses conseguiram sair dessa ronda com vantagem sobre os portistas, já que venceram o encontro caseiro e empataram no Dragão.



Quanto ao Sp. Braga, vem na tal super sequência de resultados positivos - apenas tem como mancha o empate com o Gil Vicente, na qual conseguiu travar Sporting, FC Porto e mais recentemente o Benfica. Leões e dragões, refira-se, cairam mesmo por duas vezes perante estes guerreiros de Rúben Amorim.



Ainda sem confrontos com o Sp. Braga, o Rangers defende neste duelo a invencibilidade caseira ante formações portuguesas, já que em oito duelos ganhou seis e empatou dois. Para mais, o Rangers defende também um histórico positivo em eliminatórias a duas mãos com equipas lusas, já que apenas perdeu uma de seis disputadas.



Quanto ao Sp. Braga, visita a Escócia pela terceira vez, tentando alcançar em Glasgow a sua primeira vitória depois de duas derrotas: a primeira ante o Hearts e a segunda frente ao Celtic.

CÓD 114 Glasgow Rangers 2.11 Empate 3.2 Sp. Braga 3.33